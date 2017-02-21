В РФС не намерены объединять чемпионаты России и Казахстана К созданию единой лиги нет никаких предпосылок

В российском футбольном союзе не намерены объединять клубные чемпионаты России и Казахстана. Об этом АБН во вторник рассказали представители РФС.

По их словам, к созданию единого турнира в настоящий момент нет финансовых и спортивных предпосылок. К тому же, в объединении лиг, по информации РФС, не заинтересовано руководство Казахстанского чемпионата по футболу.

Отметим, ранее бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев сообщил о возможном объединении клубных турниров. «По вопросу объединения чемпионатов России и Казахстана все зависит от политической стабильности. В остальном ничего невозможного нет», — отметил футбольный деятель. Ранее Газзаев возглавлял оргкомитет проекта объединенного чемпионата Украины и России.