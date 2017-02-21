СМИ: Индия планирует купить у России пять боекомплектов С-400 Сумма сделки может составить $5,8 млрд

Министерство безопасности Индии собирается купить у России пять боекомплектов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом во вторник сообщает издание The Economic Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ожидается, что сумма сделки составит порядка $5,8 млрд. Однако окончательные переговоры о покупке начнутся в следующем месяце.

По данным издания, сначала Индия планирует купить два боекомплекта. Решение о следующих поставках будет приниматься в зависимости от результатов испытаний. Соглашение о поставке в Индию комплексов С-400 было подписано осенью прошлого года. Если контракт заключат в 2017 году, то поставки могут начаться уже в 2019.