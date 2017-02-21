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21.02.17 / 08:35 Новости / Россия и мир

СМИ: Индия планирует купить у России пять боекомплектов С-400

Сумма сделки может составить $5,8 млрд

С-400

Фото: autowp.ru

Министерство безопасности Индии собирается купить у России пять боекомплектов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом во вторник сообщает издание The Economic Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ожидается, что сумма сделки составит порядка $5,8 млрд. Однако окончательные переговоры о покупке начнутся в следующем месяце.

По данным издания, сначала Индия планирует купить два боекомплекта. Решение о следующих поставках будет приниматься в зависимости от результатов испытаний. Соглашение о поставке в Индию комплексов С-400 было подписано осенью прошлого года. Если контракт заключат в 2017 году, то поставки могут начаться уже в 2019.

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