Бывший вице-премьер Крыма обжаловал арест Олега Казурина задержали 14 февраля

Бывший вице-премьер Крыма Олег Казурин обжаловал свой арест. Об этом сообщили в Киевском районном суде Симферополя во вторник.

По словам представителя суда, жалоба будет рассматриваться в порядке, предусмотренном УПК. Верховный суд Крыма рассмотрит жалобу в установленные сроки.

Напомним, зампредом крымского правительства Казурин стал 19 января прошлого года. В конце 2016 года он был уволен по инициативе главы Крыма Сергея Аксенова «за невыполнение им государственных задач и своих служебных обязанностей».

Олега Казурина задержали 14 февраля в аэропорту Симферополя. Следствие считает, что с августа по декабрь 2016 года он получил взятку в размере 27 млн рублей. Эти деньги, по данным СК, предназначались для выбора одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на возведение жилья в Крыму.