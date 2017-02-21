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21.02.17 / 09:59 Новости / Россия и мир

Бывший вице-премьер Крыма обжаловал арест

Олега Казурина задержали 14 февраля

Фото: kazanfirst.ru

Фото: kazanfirst.ru

Бывший вице-премьер Крыма Олег Казурин обжаловал свой арест. Об этом сообщили в Киевском районном суде Симферополя во вторник.

По словам представителя суда, жалоба будет рассматриваться в порядке, предусмотренном УПК. Верховный суд Крыма рассмотрит жалобу в установленные сроки.

Напомним, зампредом крымского правительства Казурин стал 19 января прошлого года. В конце 2016 года он был уволен по инициативе главы Крыма Сергея Аксенова «за невыполнение им государственных задач и своих служебных обязанностей».

Олега Казурина задержали 14 февраля в аэропорту Симферополя. Следствие считает, что с августа по декабрь 2016 года он получил взятку в размере 27 млн рублей. Эти деньги, по данным СК, предназначались для выбора одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на возведение жилья в Крыму.

По материалам: tass.ru
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