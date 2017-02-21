Московская биржа закрылась в зеленой зоне ММВБ - 2 127,72, РТС - 1161,65

Торги на Московской фондовой бирже во вторник закрылись в плюсе. Индекс ММВБ вырос на 0,41% до 2 127,72 пункта, индекс РТС составил к концу дня 1161,65 пункта, поднявшись на 0,98%.

Анастасия Соснова, аналитик банка «Российский капитал», отмечает, что в течение дня на площадках преобладал позитивный настрой. Выходу российских индексов в зеленую зону способствовала восходящая динамика нефтяных котировок. Соснова напомнила, что Brent накануне встречи ОПЕК, которая будет посвящена вопросам соблюдения договоренностей об ограничении добычи, подорожала до $57 за баррель.