Чиновники используют «Пасхальный фестиваль» для повышения интерес петербуржцев к религиозному туризму Фестиваль обойдется городу в 5,6 млн рублей

«Пасхальный фестиваль» в Петербурге привлечет жителей и гостей города к религиозному туризму. Соответствующий вывод можно сделать из конкурсной документации аукциона, который во вторник разместил городской комитет по развитию туризма.

Комитет ищет подрядчика, который организует и проведет в городе «Пасхальный фестиваль». Начальная стоимость аукциона – 5,6 млн рублей.

По задумке чиновников, фестиваль должен привлечь в Петербург российских и иностранных туристов и повысить интерес жителей и гостей города к объектам и маршрутам религиозного туризма. Праздничные мероприятия пройдут перед северным фасадом Казанского Кафедрального Собора и на Малой Конюшенной улице с 16 по 23 апреля. Исполнитель контракта должен подготовить концертную программу, онлайн-трансляцию праздничной службы из Казанского Кафедрального Собора, организовать тематические пешеходные экскурсии и другие мероприятия. Также на территории фестиваля нужно установить тематические арт-объекты и организовать работу пунктов общественного питания.

Напомним, ранее в РПЦ сообщали, что в 2017 году первые туристы отправятся по религиозным маршрутам Петербурга и Ленобласти. Для школьников и пенсионеров при участии РПЦ были разработаны специальные историко-духовные туры.