«Рособоронэкспорт» заключил контракт на $700 млн на поставку ракет Это порядка 5 тыс. противотанковых ракет и спецсредств

«Рособоронэкспорт» подписал контракт на $700 млн на поставку противотанковых ракет. Об этом во вторник сообщил замгендиректора компании Игорь Севастьянов.

Партия в 5 тыс. ракет и спецсредства отправятся к иностранному заказчику. Контракт подписали на международной выставке вооружений IDEX-2017 в Абу-Даби.

Отметим, также во вторник министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что Россия и Китай подписали контракт на поставку противокорабельных ракетных систем. Ранее сообщалось о договоре по поставке комплексом ПВО С-400 и истребителей Су-35. Россия выступит в качестве поставщика.

IDEX-2017 проходит с 19 по 23 февраля. Россия уже заключила контракты по поставке танков Т-90МС, самолетов Су-35, а также совместной с ОАЭ разработке истребителя пятого поколения.