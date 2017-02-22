Московская биржа закрылась в красной зоне ММВБ - 2 107,93, РТС - 1 144,51

Московская фондовая биржа в среду закрылась в минусе. Индекс ММВБ опустился на 0,93% до 2 107,93 пункта. Индекс РТС составил 1 144,51 пункта, потеряв 1,48%.

Старший аналитик Альпари Анна Бодрова российский рынок к вечеру среды начал закономерно фиксировать краткосрочную прибыль. «Индекс ММВБ вернулся в область нижней границы диапазона 2105—2135 пунктов и завершает сессию вблизи уровня поддержки. Следующая расположена около 2080 пунктов, и движению в эту сторону ничто не препятствует», — отмечает она. Аналитик напоминает, что в четверг торги не будут проводиться из-за праздника.