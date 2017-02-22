В ОПЕК констатировали снижение мировых запасов нефти Спрос на нефть тоже растет

В ОПЕК фиксируют снижение мировых нефтяных запасов. Об этом сообщил в среду министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада.

При этом он отметил, что в США запасы нефти выросли. Спрос на нефть также растет, рассказал министр. По его словам, рост составит 1,4 млн баррелей в сутки, против 1,2 млн баррелей в сутки годом ранее.

Напомним, в ноябре прошлого года на саммите ОПЕК было приято решение сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки. Такое решение принималось впервые с 2008 года. Позднее ас-Сада заявил, что к концу 2017 года нефтяной рынок должен стабилизироваться.