В Северо-Западном банке Сбербанка сменится руководитель Предположительно, им станет Виктор Алонсо

В Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» сменится председатель. Об этом стало известно в среду.

Новым руководителем банка станет Виктор Алонсо, сообщает «Деловой Петербург». Он возглавляет Юго-Западное подразделение Сбербанка с 2010 года.

В Северо-Западном банке отказались от комментариев. «Чуть попозже будем комментировать», — сообщили АБН в пресс-службе.

Отметим, пока Северо-Западный банк Сбербанка возглавляет Дмитрий Курдюков. Ранее СМИ сообщали, что он перейдет на должность первого зампреда ВЭБа вместо Михаила Полубояринова.

Добавим, ранее в феврале стало известно, что из Сбербанка могут уйти два старших вице-президента – Светлана Миронюк и Сергей Иванов (сын экс-главы администрации президента Сергея Иванова). Последний может стать новым главой алмазодобывающей компании «Алроса».