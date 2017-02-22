На стадионе на Крестовском острове прорвало трубу с водой Во время тестового мероприятия - фестиваля "Радио Зенит"

В Петербурге на стадионе на Крестовском острове в нескольких местах прорвало трубу с водой. О лужах на полу АБН в среду рассказал очевидец.

Прорвало трубу с холодной водой. Это произошло в одной из секций под трибунами. «Вода льется в нескольких местах под трибунами», — передает посетитель стадиона.

Напомним, в настоящий момент на стадионе проходит тестовое мероприятие — фестиваль «Радио Зенит». Оно рассчитано на 30 тыс. человек. Фестиваль продлится до 22 часов по московскому времени. На сцене выступают группы «Би-2», «Чайф», «Секрет», «Танцы минус».