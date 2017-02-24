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24.02.17 / 14:46 Новости / Россия и мир

Сейм Польши утвердил строительство канала через Балтийскую косу

Строительство начнут в 2018 году

Польша фото с сайта dic.academic.ruНижняя палата парламента Польши (Сейм) утвердила строительство морского канала, соединяющего Эльблонг с Балтийским морем через Балтийскую косу. Голосование прошло в пятницу.

За приятие постановления, которое позволит реализовать проект, проголосовали 401 депутат. Теперь его должна утвердить верхняя палата — Сенат.

Строительство канала планируется начать в 2018 году. Стоимость проекта оценивается в $220 млн. Протяженность канала составит 1,3 км, а его глубина — пять метров. Он позволит заходить в морской порт Эльбонга судам шириной до 20 метров, осадкой до четырех метров и длинной до 100 метров. Ожидается, что строительство завершат в 2022 году.

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