Шесть стран лишились права голоса на ГА ООН Из-за задолженностей

Шесть стран лишись возможности голосовать на Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций (ООН). Об этом накануне заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Среди них Ливия, Венесуэла, Судан, а также Кабо-Верде, Вануату и Папуа-Новая Гвинея. Страны не смогут голосовать из-за неуплаты членских взносов в бюджет организации.

Напомним, в 19-й статье Устава ООН сказано, что государство лишается права голоса в случае, если сумма его задолженности равна или больше суммы взносов за два полных предыдущих года. В настоящий момент членские взносы за 2017 год заплатили 37 стран. Максимальный размер выплаты составил порядка $200 млн, его внес Китай. Минимальный – $25 тыс., которые перечислили Джибути, Маршалловы и Соломоновы острова.