Группа боевиков устроила теракт рядом с правительственным зданием в Хомсе Сообщается о 42 погибших

Несколько смертников подорвали себя рядом с правительственными зданиями в Хомсе, сирийской провинции. Об этом сообщает в субботу Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Теракт произошел возле штаб-квартиры службы государственной безопасности и здания военной разведки в Хомсе. По информации агенства, погибли по меньшей мере 42 человека. В числе погибших оказался военный офицер-разведчик.

Добавим, большая часть Хомса в настоящее время находится под контролем армии президента республики Башара Асада. Только один район провинции контролируется представителями умеренной оппозиции.