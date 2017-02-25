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25.02.17 / 11:41 Новости / Общество / Россия и мир

Группа боевиков устроила теракт рядом с правительственным зданием в Хомсе

Сообщается о 42 погибших

Фото: mail.ru в хомсе

Фото: mail.ru

Несколько смертников подорвали себя рядом с правительственными зданиями в Хомсе, сирийской провинции. Об этом сообщает в субботу Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Теракт произошел возле штаб-квартиры службы государственной безопасности и здания военной разведки в Хомсе. По информации агенства, погибли по меньшей мере 42 человека. В числе погибших оказался военный офицер-разведчик.

Добавим, большая часть Хомса в настоящее время находится под контролем армии президента республики Башара Асада. Только один район провинции контролируется представителями умеренной оппозиции.

По материалам: reuters.com
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