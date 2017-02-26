Аваков: Киев имеет четкий план по возвращению Крыма и Донбасса Дипломатическим путем

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у Киева есть четкий план по возвращению Крыма и Донбасса Украине. Заявление он сделал в воскресенье.

Аваков сообщил, что знаком с реальными политическими планами украинских дипломатов по возвращению неподконтрольных территорий. Глава МВД добавил, что сам принимает участие в его разработке и реализации. Он заявил, что этот план не связан с любыми уступками, а решение будет быстрым и дипломатическим. Вариант военного решения вопроса Аваков опроверг.

Напомним, что ранее СМИ узнали о проекте украинского политика Андрея Артеменко по компромиссному налаживанию российско-украинских отношений. Проект подразумевал возвращение Крыма в состав Украины с последующей сдачей полуострова в аренду России на 30-50 лет. В Кремле вариант аренды полуострова назвали абсурдным. Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма решен окончательно.