Google закрывает свой мессенджер Spaces Все данные удалят 17 апреля 2017 года

Корпорация Google приняла решение о закрытии собственного мессенджера Spaces. Об этом в компании сообщили накануне.

До 3 марта сервис будет доступен только для просмотра и сохранения сообщений. Весь пользовательский контент и само приложение удалят 17 апреля 2017 года.

Мессенджер Spaces был создан весной прошлого года. Он позволял обмениваться текстовыми сообщениями, ссылками, фото и видео в небольших группах. Отличительная особенность приложения – интегрированные сервисы Google, такие как YouTube и Chrome, позволяющие экономить время пользователя. Spaces поддерживался в более, чем 60 странах для пользователей ОС iOS и Android, а также версии для браузера.