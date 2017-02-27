Источник: Бердыев продлит контракт с «Ростовом» Но неизвестно, на позиции вице-президента или главного тренера клуба

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев продлит контракт с командой. Об этом АБН в понедельник сообщил источник, близкий к руководству ростовского клуба.

Как он отметил, руководство команды и Ростовской области довольно успехами команды и намерено сохранить туркменского специалиста в команде. При этом неизвестно, какой пост Бердыеву предложат в «Ростове»: главного тренера или вице-президента клуба.

Отметим, под руководством Бердыева в 2015 году команда спаслась от вылета из российской Премьер-лиги. В прошлом году «Ростов» завоевал серебряные медали и заполучил путевку в Лигу чемпионов. Пройдя два этапа плей-офф, команда Бердыева заняла третье место на групповой стадии турнира, победив дома мюнхенскую «Баварию» со счетом 3-2. В этом году «Ростов» с общим счетом 5-1 в 1/16 Лиги Европы обыграл пражскую «Спарту» и вышел на «Манчестер Юнайтед» в следующий стадии турнира.