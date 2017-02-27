Biocad вложит 20 млрд рублей в развитие петербургского производства В течение трех-пяти лет

Биотехнологическая компания Biocad намерена вложить 20 млрд рублей в развитие собственных производственных мощностей в Петербурге. Организация сообщила об этом в понедельник.

Biocad будет инвестировать средства в течение трех-пяти лет. Деньги пойдут на строительство и организацию различных объектов, в частности, на будущий центр компании в Пушкинском районе. Срок строительства составляет два года, реализации проекта – 2017—2027 годы.

Отметим, Biocad – петербургское фармацевтическое производство. Компания выпускает препараты для лечения рака, ВИЧ, гепатита.

В 2015 году оборот компании составил 10 млрд рублей. В прошлом году сумма международных контрактов достигла $850 млн.