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27.02.17 / 16:41 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербургских муниципалов обвинили в излишних требованиях при закупке цветов

Указывали необходимое количество лепестков в розах тангенс угла диэлектрических потерь пленки для букетов.

Фото: сfonday.ru

Фото: сfonday.ru

Управление по работе с населением муниципального образования «Адмиралтейский округ» предъявило слишком детализированные описания при закупке цветов. Об этом в понедельник сообщило Петербургское УФАС.

В закупке на 550 млн рублей чиновники планировали приобрести около 1,3 тыс. букетов. Вместе с розами и тюльпанами они хотели купить редкие аспидистру, берграс, белокрыльник и другие.

Помимо общих требований муниципалы указали, что в бутоне розы должно быть 50-80 лепестков, гвоздика должна быть сростнолистная, а ее венчик должен быть свободнолепестный. Среди требований к пленке указывалась температура ее морозостойкости, тангенс угла диэлектрических потерь, коэффициент интегрального светопропускания и прочность при растяжении.

Победителю конкурса необходимо поставить букеты по заявке заказчика в течение часа. Причем за тридцать минут до поставки заказа необходимо привезти «пробный экземпляр» букета.

УФАС выдала предписание изменить документацию об аукционе. Жалобу на закупку подала компания «Фаворит».

Отметим, ранее в понедельник УФАС по Петербургу признало незаконным контракт комитета по развитию туризма со «Студией Артемия Лебедева» на создание логототипа города. Смольному предписали разорвать контракт с компанией.

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