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27.02.17 / 00:15 Новости / Политика / Россия и мир

Фийон обвинил правительство Франции в невозможности обеспечить осуществление демократии

Он заявил, что у кандидатов должно быть право самовыражаться

фийонФрансуа Фийон обвинил правительство Франции в невозможности обеспечить осуществление демократии. Об этом он заявил в воскресенье.

Кандидат заявил, что он, будучи экс-премьером и избранником нации, торжественно обвиняет премьер-министра и правительство в том, что они не могут обеспечить мирное осуществление демократии. Заявление Фийона связано с недавними акциями протеста, которые мешают осуществлять его предвыборный тур. Также он напомнил о недавней демонстрации в городе Нант против Марин Ле Пен, в ходе которой пострадали сотрудники полиции.

Фийон добавил, что у кандидатов должно быть право самовыражаться и свободно говорить. По его мнению, правительство привело Францию в состояние, близкое к гражданской войне, а демонстранты хотят дискредитировать выборы и ослабить демократию.

Напомним, в 2017 году во Франции пройдут президентские выборы. Основные кандидаты на этот пост – Франсуа Фийон, Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон. Голосование пройдет в два тура: 23 апреля и 7 мая. Согласно последним опросам, Ле Пен лидирует в первом туре выборов.

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