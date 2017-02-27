Гетеросексуальные женщины испытывают оргазм реже всех Всего 65%

Гетеросексуальные женщины испытывают оргазм реже, чем бисексуальные женщины, лесбиянки и мужчины. Исследование провели ученые Индианского, Чэпменского и Клермонтского университетов.

Ученые провели опрос 52 600 жителей Америки. Оказалось, что регулярно оргазм испытывают всего 65% гетеросексуальных женщин.

Исследование также показало, что среди бисексуальных женщин и лесбиянок этот показатель составляет 66% и 86% соответственно Число регулярно испытывающих оргазм среди мужчин выше: 88% среди бисексуальных мужчин, 89% – гомосексуальных и 95% – гетеросексуальных.

Исследователи выявили, что для всех, кроме гетеросексуальных мужчин, число оргазмов коррелирует с частотой орального секса. У гетеросексуальных мужчин такой тенденции не наблюдается.