Медведев предложил увеличить программу кредитования малого бизнеса На 50 млрд рублей

Премьер России Дмитрий Медведев предложил увеличить программу кредитования малого бизнеса. Об этом он заявил в понедельник.

Медведев предложил увеличить на 50 млрд рублей программу льготного кредитования малого бизнеса под 6,5%. По его словам, кредиты будут выдавать региональные банки.

Добавим, Минэкономразвития и Минфин в течение двух недель должны разработать предложения премьера. В январе Медведев сообщил, что Кабмин намерен выделить 7,5 млрд рублей в этом году на поддержку малого и среднего бизнеса. Средства выделят из федерального бюджета.