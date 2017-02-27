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27.02.17 / 19:26 Новости / Россия и мир / Экономика

Медведев предложил увеличить программу кредитования малого бизнеса

На 50 млрд рублей

кредитование бизнеса

Коллаж АБН

Премьер России Дмитрий Медведев предложил увеличить программу кредитования малого бизнеса. Об этом он заявил в понедельник.

Медведев предложил увеличить на 50 млрд рублей программу льготного кредитования малого бизнеса под 6,5%. По его словам, кредиты будут выдавать региональные банки.

Добавим, Минэкономразвития и Минфин в течение двух недель должны разработать предложения премьера. В январе Медведев сообщил, что Кабмин намерен выделить 7,5 млрд рублей в этом году на поддержку малого и среднего бизнеса. Средства выделят из федерального бюджета.

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