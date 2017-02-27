Россельхознадзор ввел усиленный контроль в отношении ряда белорусских предприятий Всего их девять

Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля в отношении ряда белорусских предприятий. Об этом в понедельник сообщило ведомство.

В ходе изучения и анализа, Россельхознадзор обнаружил ряд несоответствий во ввозимой белорусской продукции. В связи с этим надзорная служба ввела режим усиленного лабораторного контроля.

Предприятий, попавших под надзор, девять: 1-ая Минская птицефабрика, Агрокомбинат «Снов», ООО «Акдимол», Могилевский мясокомбинат, ООО «Острожанский-К» «Мясоперерабатывающий комбинат», Воложинский филиал Молодечненского молочного комбината, а также Ошмянский сыродельный завод филиал Лидского молочно-консервный комбината, ОАО «Бабушкина крынка» и Рогачевский МКК. В числе нарушений указаны вредоносные бактерии и незаявленные консерванты.

Напомним, ранее представитель Россельхознадзора Юлия Мелано заявляла о возможном введении новых ограничений на продукты животноводства из Беларуси. Она отметила, что это затронет отдельные компании. Помимо этого, в начале месяца ведомство запретило импорт говяжих продуктов из Минской области. Поводом послужили поставки в РФ украинской и европейской говядины, которые находятся под запретом.