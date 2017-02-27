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27.02.17 / 18:26 Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

Выручка «ВестКолл СПб» за 2016 год выросла на 6%

До 1,5 млрд рублей

west call вест коллВыручка компании «ВестКолл СПб» за 2016 год увеличилась на 6%. Организация сообщила об этом в понедельник.

В прошлом году ее совокупная выручка составила 1,5 млрд рублей. Количество услуг для физических лиц в Петербурге и Ленобласти увеличилось на 25% год к году и составило около 100 тыс. Число юридических клиентов превысило 10 тыс.

Отметим, в августе прошлого года пермский «ЭР-телеком Холдинг» (бренд – «Дом.ru») выкупил 100% «ВестКолл СПб». Компания также приобрела две организации в Рязани. Сумма сделки составила около 3,9 млрд рублей.

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