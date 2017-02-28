Гендиректором завода Nissan в Петербурге назначен Игорь Бойцов Его предшественник займет пост вице-президента "АвтоВАЗа" по качеству и удовлетворенности потребителей,

Вице-президентом и генерального директором завода Nissan в Петербурге назначен экс-директор завода Renault в России Игорь Бойцов. Об этом в российском подразделении концерна сообщили во вторник.

С 1 марта Бойцов будет отвечать за производственную деятельность предприятия, где сегодня выпускаются такие модели кроссоверов и внедорожников бренда, как X-Trail, Qashqai и Murano. Он будет работать под руководством старшего вице-президента по производству, управлению поставками и закупками Nissan в Европе Колина Лоутера.

«Я рад приветствовать Игоря Бойцова, который присоединяется к Nissan после продуктивной работы в компании Renault, нашего партнера по Альянсу», — прокомментировал назначение Лоутер. Он добавил, что в производстве автомобилей концерна в России начинается новая глава.

Бойцов на новом посту сменит Дмитрия Михайлова, который назначен вице-президентом по качеству и удовлетворенности потребителей группы АвтоВАЗ. Михайлов пришел в концерн в 2007 году и руководил строительством и запуском завода в Петербурге. Позже он курировал производство и сборку 13 моделей концерна.