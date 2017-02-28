NASA заключило контракт с Boeing на $373 млн На покупку пяти мест на «Союзе»

Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт с компанией Boeing на $373,5 млн. Об этом во вторник сообщает издание Space News.

На эту сумму NASA купило пять дополнительных мест на российском космическом корабле «Союз» для доставки астронавтов на МКС. Средняя стоимость одного места составила порядка $74,7 млн.

Так агентство получит для американских астронавтов одно место на «Союзе» в конце 2017 года, одно – в 2018 и, при необходимости, три – в 2019 году. По информации издания, Boeing приобрело места у российской корпорации «Энергия» в рамках урегулирования судебного разбирательства, связанного с проектом «Морской старт». В настоящее время США разрабатывает собственные пилотируемые космические корабли для полетов к МКС. В 2014 году контракт NASA на создание кораблей получили американские компании Boeing и SpaceX.