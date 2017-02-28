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28.02.17 / 00:35 Новости / Политика / Россия и мир

Суд США отказался приостановить иммиграционный указ Трампа

Который уже заблокирован судом для исполнения

Фото: report.az

Фото: report.az

Апелляционный суд США отказала приостановить иммиграционный указ Трампа. Это произошло в понедельник.

Коллегия судей отказалась приостанавливать указ, так как президент может его отменить в новом документе, который предположительно будет подписан на этой неделе. Министерство юстиции требовало приостановить действие указа, однако аргументов в пользу такого требования не предоставило. Суд дал минюсту время на аргументацию до 10 марта. Отметим, что указ в настоящее время уже заблокирован судом для исполнения.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд на территорию Штатов гражданам из некоторых стран преимущественно мусульманского населения на 90 дней. Также документ предполагает запрет на прием беженцев в течение 120 дней. Это вызвало значительные возмущения и протесты в гражданском и политическом обществе Америки. Суд Соединенных Штатов заблокировал для исполнения данный указ.

По материалам: ria.ru
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