Московский стадион ЦСКА станет «ВЭБ Ареной» Банк вложил $240 млн в его строительство

Новый стадион ЦСКА в Москве получит название «ВЭБ Арена». Соответствующее соглашение во вторник на Инвестфоруме в Сочи подписали глава ВЭБа Сергей Горьков и президент ЦСКА Евгений Гинер.

Точная дата переименования пока не известна. Помимо арены в комплекс входят гостиница, офисный центр и спортивная школа. Банк вложил в его строительство $240 млн.

Отметим, новый стадион ЦСКА сдали в эксплуатацию в августе прошлого года. Он рассчитан на 30 тыс. мест. Его площадь составляет 170 тыс. кв. м. В 2018 году на арене будут тренироваться команды-участницы Чемпионата мира по футболу.