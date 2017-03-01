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01.03.17 / 17:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Автобусы «дочки» «Питеравто» в Новгороде будут дублировать работу местных перевозчиков

На одних и тех же маршрутах

Фото АБН

Фото АБН

Автобусы дочерней компании «Питеравто» в Новгороде – ООО «ПАТП Великого Новгорода» — будут дублировать работу местных перевозчиков. Об этом в среду сообщил руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства города Юрий Евдокимов.

Ранее в областном правительстве сообщили, что с 1 марта контракты с ООО «ПАТП Великого Новгорода» расторгнут. Исполнением на маршрутах №№2, 12, 22 и 101 займутся другие перевозчики, пообещали чиновники. Причиной расторжения договора стало неисполнение его условий.

Однако в среду автобусы «ПАТП» вышли на рейсы. В управлении Государственного автодорожного надзора по Новгородской области отметили, что проведут проверку.

«ПАТП» выиграла тендер на обслуживание маршрутов в начале 2017 года. Ранее этими маршрутами занималась компания «Автобусный парк». В октябре 2015 года «Питеравто» запретил «Автобусному парку» использовать переданные в аренду автобусы. Четыре маршрута от «Автобусного парка» перешли другим перевозчикам. Убытки предприятия оценили в 1,5 млн рублей.

«ПАТП» выступает посредником в аренде транспорта между «Автобусным парком» и «Питеравто». Учредитель «ПАТП» – Роман Савин, бизнес-партнер владельца «Питеравто» Леонида Бондаренко.

По материалам: news.novgorod.ru
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