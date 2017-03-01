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01.03.17 / 13:09 Новости / Петербург и Ленобласть

В ФАС рассказали о самом резонансном деле против Смольного

Оно получило "серебро"

ФАС России назвала самые резонансные дела территориальных органов по госзаказу, включив в первую тройку дело УФАС Петербурга против Смольного. Сообщение об этом было опубликовано на сайте службы в среду.

В антимонопольной службе петербургскому УФАС присвоили «серебро» за дело, возбужденное в отношении Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Эти организации допустили два нарушения при проведении аукциона на ремонт дорог.

«Во-первых, заказчики объединили в один лот работы по ремонту дорог, расположенных в разных административных районах Санкт-Петербурга, которые не граничат друг с другом», — пояснили в службе. В петербургском УФАС решили, что это ограничило количество потенциальных участников аукциона.

«Во-вторых, заказчик не указал в аукционной документации адресный перечень дорог, подлежащих ремонту, что не позволило потенциальным участникам аукциона определить место выполнения работ», — сказано в сообщении. Отмечается, что позднее позицию службы поддержали суд кассационной инстанции и Верховный суд РФ.

Добавим, «золото» досталось Свердловскому УФАС. На третьем месте оказалась Хакассия.

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