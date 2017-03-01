Все новости

01.03.17 / 16:44 Новости / Политика / Россия и мир

Франсуа Фийон намерен продолжать борьбу за пост главы Франции

Ранее ему вручили повестку в суд

Фийон продолжать борьбуКандидат в президенты Франции Франсуа Фийон намерен продолжать предвыборную борьбу. Об этом он сообщил в среду на пресс-конференции.

Фиойн заявил, что будет бороться до конца. Ранее политику и его жене Пенелопе Фийон вручили предварительные судебные повестки в суд.

Отметим, Фийон и его супруга должны прийти в суд 15 марта. В среду днем издание Mediapart сообщили о задержании Пенелопы Фийон. В то же время источники Le Figaro рассказали, что супруга политика находится дома.

В январе французская прокуратура начала расследование по делу трудоустройства Пенелопы Фийон. Ее подозревают в незаконном получении 500 тыс. евро.

Выборы президента Франции пройдут в два этапа. Голосование запланировано на 23 апреля и 7 мая.

По материалам: reuters.com
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017