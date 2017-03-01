Франсуа Фийон намерен продолжать борьбу за пост главы Франции Ранее ему вручили повестку в суд

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон намерен продолжать предвыборную борьбу. Об этом он сообщил в среду на пресс-конференции.

Фиойн заявил, что будет бороться до конца. Ранее политику и его жене Пенелопе Фийон вручили предварительные судебные повестки в суд.

Отметим, Фийон и его супруга должны прийти в суд 15 марта. В среду днем издание Mediapart сообщили о задержании Пенелопы Фийон. В то же время источники Le Figaro рассказали, что супруга политика находится дома.

В январе французская прокуратура начала расследование по делу трудоустройства Пенелопы Фийон. Ее подозревают в незаконном получении 500 тыс. евро.

Выборы президента Франции пройдут в два этапа. Голосование запланировано на 23 апреля и 7 мая.