На дорожную разметку в Ростове-на-Дону потратят 50,5 млн рублей Работы планируется завершить до 30 ноября

На выполнение работ по нанесению дорожной разметке в Ростове-на-Дону потратят 50,55 млн рублей. Информация об этом в среду была размещена на портале госзакупок.

Речь идет о горизонтальной дорожной разметке со световозвращающими элементами из пластика. Материалом планируют покрыть 47,5 тыс. кв. м, еще 15 тыс. кв. м покроют краской. Срок окончания работ — до 30 ноября.

Ранее власти Ростова-на-Дону объявили конкурс на осуществление дорожной разметке на 41 млн рублей. Для разметки предполагается использовать белый и желтый термопластик. Разметку планируется нанести на площади в 40 тыс. кв. м. Работы завершат до 30 октября.