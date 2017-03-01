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01.03.17 / 15:51 Новости / Россия и мир

На дорожную разметку в Ростове-на-Дону потратят 50,5 млн рублей

Работы планируется завершить до 30 ноября

пешеходный переход разметка Om1.ruНа выполнение работ по нанесению дорожной разметке в Ростове-на-Дону потратят 50,55 млн рублей. Информация об этом в среду была размещена на портале госзакупок.  

Речь идет о горизонтальной дорожной разметке со световозвращающими элементами из пластика. Материалом планируют покрыть 47,5 тыс. кв. м,  еще 15 тыс. кв. м покроют краской. Срок окончания работ — до 30 ноября.

Ранее власти Ростова-на-Дону объявили конкурс на осуществление дорожной разметке на 41 млн рублей. Для разметки предполагается использовать белый и желтый термопластик. Разметку планируется нанести на площади в 40 тыс. кв. м. Работы завершат до 30 октября.

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