В управлении образования Волгодонска прошли обыски По делу, возбужденному в отношении главы управления

В управлении образования города Волгодонска прошли обыски. Об этом сообщает в четверг «Блокнот Волгодонск».

Следственные мероприятия проведены в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении экс-начальника управления Анны Пустошкиной. Последняя подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, Пустошкина дала своим подчиненным указание обеспечить прямые договоры с подконтрольными ей поставщиками питания для дошкольных и образовательных учреждений города в рамках проведения госзакупок. Таким образом глава управления образования ограничила конкуренцию.