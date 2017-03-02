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02.03.17 / 13:30 Новости / Россия и мир

В управлении образования Волгодонска прошли обыски

По делу, возбужденному в отношении главы управления

Коллаж АБН

Коллаж АБН

В управлении образования города Волгодонска прошли обыски. Об этом сообщает в четверг «Блокнот Волгодонск».

Следственные мероприятия проведены в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении экс-начальника управления Анны Пустошкиной. Последняя подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, Пустошкина дала своим подчиненным указание обеспечить прямые договоры с подконтрольными ей поставщиками питания для дошкольных и образовательных учреждений города в рамках проведения госзакупок. Таким образом глава управления образования ограничила конкуренцию.

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