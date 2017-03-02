Аналитик: Рубль устойчивее к евро, чем к доллару То же соотношение с японской йеной, она тоже вступает с евро в противоречия

В настоящий момент рубль больше устойчив к евро, чем к доллару. Об этом АБН в четверг сказала замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

«Рубль по отношению к евро сейчас более устойчив, нежели чем к доллару. Евро находится в более плавном положении, чем доллар США, потому что спекулянты знают, что будут повышаться ставки и, соответственно, доллар укрепляется. Получается, что рубль к евро укрепляется лучше, чем к доллару. По итогам февраля к доллару рубль укрепился на 4% укрепился, а к евро — на 7%. Рубль укрепляется, потому что спекулянты играют по стратегии carry trade, где с одной стороны низкая ставка у валюты, а с другой стороны высокая».

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Кокорева добавила, что аналогичная динамика наблюдается в отношении японской йены: «Йена вступает в противоречие с евро, потому что они проводят одинаковую политику. При этом в Европе ставки низкие, а в России высокие, около 10%».

Отметим, ранее аналитик прогнозировала АБН снижение валютных пар в начале марта. Тенденция может смениться в середине месяца - 15 марта состоится заседание ФРС США, а 26 марта пройдет заседание ЦБ РФ. На второй неделе марта состоится очередное заседание ОПЕК по соглашению о добыче нефти. Это окажет нефти поддержку, но аналитик прогнозирует повышение цены на энергоносители не выше $64 за баррель.