Экспорт иранской нефти вырос после отмены санкций — СМИ Больше всего нефти доставлено в Китай

Экспорт иранской нефти увеличился после отмены санкций против Ирана. Об этом говорится в результатах исследования консалтинговой компании Vessel Value, передает агентство IRNA в субботу.

Агентство выяснило, сколько танкеров нефти в прошлом году отправил Иран в разные страны. Так, в Китай нефть доставили 105 танкеров, в Индию — 85, а в ОАЭ — 58 танкеров. Также Иран экспортировал нефть во Францию, Италию, Грецию и ряд других государств.

Добавим, в феврале Национальная иранская нефтяная компания объявила, что Беларусь закупает у нее нефть. В частности, компания Beloil Polska – дочернее предприятие государственной «Беларусьнефти». Она заключила сделку на приобретение 600 тыс. баррелей нефти с отгрузкой в феврале.

Напомним, в ноябре в ОПЕК сообщили, что позволят Ирану нарастить дневную добычу до досанкционного уровня. Показатель составлял 3,975 млн баррелей в день.