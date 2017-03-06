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06.03.17 / 06:04 Новости / Россия и мир

Центр по примирению оказал помощь почти 4 тыс. сирийцев за сутки

Передали 4,5 тонны продовольствия

Российский Центр по примирению

Фото: defence.ru

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии оказал гуманитарную помощь 3,9 тыс. мирных жителей за прошедшие сутки. Такую информацию опубликовало Минобороны России в понедельник.

Населению города Алеппо передали 3 тыс. порций горячего питания и 1 тонну хлеба. Всего в ходе проведенных гуманитарных акций сирийцы получили 4,5 тонны продовольствия.

Помимо Алеппо помощь оказали жителям провинций Латакия и Эс-Сувейда. Кроме того, представители ООН продолжают восстанавливать инфраструктуру страны и обеспечивать временным жильем нуждающихся. Российский Центр по примирению работает с 2016 года. Одна из основных миссий центра – оказание гуманитарной помощи жителям Сирии.

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