Центр по примирению оказал помощь почти 4 тыс. сирийцев за сутки Передали 4,5 тонны продовольствия

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии оказал гуманитарную помощь 3,9 тыс. мирных жителей за прошедшие сутки. Такую информацию опубликовало Минобороны России в понедельник.

Населению города Алеппо передали 3 тыс. порций горячего питания и 1 тонну хлеба. Всего в ходе проведенных гуманитарных акций сирийцы получили 4,5 тонны продовольствия.

Помимо Алеппо помощь оказали жителям провинций Латакия и Эс-Сувейда. Кроме того, представители ООН продолжают восстанавливать инфраструктуру страны и обеспечивать временным жильем нуждающихся. Российский Центр по примирению работает с 2016 года. Одна из основных миссий центра – оказание гуманитарной помощи жителям Сирии.