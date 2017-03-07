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07.03.17 / 15:17 Новости / Россия и мир

В Домодедово открыли новую платформу «Аэроэкспресса»

Началось строительство второй

аэроэкспресс домодедовоВ Домодедово открыли новую платформу «Аэроэкспресса». Об этом в компании сообщили во вторник.

Платформу открыли в рамках реконструкции объектов инфраструктуры на Домодедовском направлении. В настоящий момент стартовало строительство второй платформы.

Отметим, железнодорожный терминал «Аэроэкспресс» построят во II квартале 2018 года. Он сможет принять гостей и участников чемпионата мира по футболу. Всего «Аэроэкспресс» планирует инвестировать в строительство более 2,043 млн. рублей. Первым этапом программы комплексной реконструкции объектов инфраструктуры на Домодедовском направлении стало открытие обновленного терминала «Аэроэкспресс» на Павелецкомвокзале в декабре 2015 года.

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