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07.03.17 / 10:32 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

В ЗакСе Петербурга лишь один депутат-«единоросс» доволен своей зарплатой

Это бывший муниципал Барышников

Единоросс доволен зарплатой

Фото spbdnevnik.ru

Только депутат Михаил Барышников из всей фракции «Единой России» в городском парламенте полностью удовлетворен уровнем своих доходов. Такой вывод АБН сделало, получив 32 депутатских ответа на запрос о средней зарплате каждого парламентария и отношении к ней.

АБН 3 февраля направило запрос всем депутатам ЗакСа с просьбой раскрыть среднюю зарплату за последние три месяца. Также редакция поинтересовалась у народных избранников, удовлетворены ли они уровнем своих доходов.

К моменту выхода публикации было получено 32 официальных письма «единороссов». Среди отсутствующих – спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. В пресс-службе Законодательного собрания корреспондента АБН уверили, что все ответы были подготовлены и направлены в адрес редакции в соответствии с требованиями закона.

Коллаж АБН
Скромность — сестра мандата

Полученные 32 ответа являются одинаковыми. Депутаты ссылаются на городской закон «О гарантиях деятельности лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Санкт-Петербурга» и предлагают дождаться публикации имущественных деклараций. Вопрос об удовлетворенности уровнем своих доходов парламентарии от ЕР единодушно проигнорировали. Исключением стал лишь Михаил Барышников. «Моя заработная плата меня полностью устраивает», — ответил он.

Отметим, большинство представителей других фракций также не стали отвечать на этот вопрос.

Напомним, в начале февраля депутат Петербургского ЗакСа от «Единой России» Андрей Васильев в эфире телеканала «Санкт-Петербург» пожаловался на зарплату. «В моем возрасте мне стыдно за свою зарплату депутата», — заявил он. Отметим, средняя зарплата депутата Петербурга – 110-150 тыс. в месяц. Спикер получает около 200 тыс. рублей. Также у парламентариев есть множество бонусов в виде различных премий, служебного авто, бесплатной мобильной связи, дополнительного оплачиваемого отпуска и т. д.

Добавим, Михаил Барышников избрался в ЗакС Петербурга по 19 одномандатному округу. До этого он был главой МО «Петергоф».

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