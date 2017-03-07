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07.03.17 / 11:20 Новости / Россия и мир / Финансы

Нефть марки Brent стоит на бирже $55,9

Дешевеет на 0,25%

Нефть марки BrentНефть эталонной марки Brent торгуется на Межконтинентальной биржи ICE стоит $55,9 за баррель. По фиксингу на 11:00 вторника падение барреля Brent в цене составляет 0,25%.

На то же время баррель WTI стоит $53,1. Он подешевел на 0,2%.

Владислав Антонов, аналитик «Альпари», отметил, что в понедельник трейдеры отреагировали на снижение цены Brent покупками валюты. На это повлияли и заявления министра нефти Ирака и новости из Ливии. В Ираке сказали, что страна может сократить добычу черного золота во второй половине года, если ОПЕК продлит соглашение о заморозке добычи нефти. А Ливия сократила добычу энергоносителя до 663 тыс. баррелей, потому что в стране беспорядки.

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