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07.03.17 / 17:45 Новости / Россия и мир

Новак оценил запасы нефти в РФ в 24 млрд тонн

Из них 10 млрд тонн — трудноизвлекаемые запасы

Фото: 2ch.hk

Фото: 2ch.hk

Запасы нефти в России оцениваются в 24 млрд тонн. Об этом заявил во вторник министр энергетики страны Александр Новак.

«Россия обладает колоссальными преимуществами для иностранных инвесторов. Россия обладает одними из самых больших запасов нефти в мире — порядка 14 млрд тонн, а если брать нетрадиционные запасы, так называемые трудноизвлекаемые, то это еще около 10 млрд тонн», — сказал он.

Напомним, ранее Управление по энергетической информации сообщило о том, что нефтяные запасы США составляют 508,6 млн баррелей. Позднее в ОПЕК зафиксировали снижение мировых запасов нефти. По словам министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада, спрос на нефть, при этом, растет.

По материалам: tass.ru
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