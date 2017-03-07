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07.03.17 / 18:08 Новости / Россия и мир

Volvo представила новый кроссовер Volvo XC60

Производство начнется в середине апреля

Volvo XC60Volvo представила новый кроссовер Volvo XC60 на международном автосалоне в Женеве. Об этом в компании сообщили во вторник.

Производство кроссовера стартует в середине апреля в Швеции. Версия нового Volvo XC60 оснащается гибридной силовой установкой T8 Twin Engine мощностью 407 л. с., которая обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 5,3 секунды.

Отметим, Volvo предлагает два дизельных двигателя: D4 мощностью 190 л. с. и D5 с технологией PowerPulse, мощностью 235 л. с. В линейке бензиновых двигателей — T5, мощность которого составляет 254 л. с., а также оснащенный турбо- и механическим нагнетателем T6, его отдача достигает 320 л. с.

Volvo Cars продает свои автомобили приблизительно в 100 странах. Общемировые продажи за 2016 год составили 534 тыс. машин.

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