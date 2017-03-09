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09.03.17 / 10:47 Новости / Россия и мир / Экономика

Беларусь ввела запрет на ввоз птицы из Московской области

Из-за выявленного на некоторых фабриках гриппа

вспышка вируса птичьего гриппаБеларусь запретила ввозить птицу из Московской области из-за зарегистрированного в регионе случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Об этом сообщил в четверг департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.


«С 8 марта вводятся временные ограничения на ввоз в Республику Беларусь из Московской области РФ живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера», — говорится в сообщении. Также запрещено ввозить корма и бывшее в употреблении оборудование для работы с птицей.

Запрет был введен после получения информации от Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Департамент указывает на необходимость обеспечения биологической защиты крупных птицеводческих комплексов и птицеводческих ферм всех форм собственности республики.

Напомним, ранее на птицеводческом предприятии «Смена» в Подмосковье была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Все 250 тыс. птиц, содержащиеся там, будут уничтожены, сообщили на предприятии.

 

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