Доходы россиян в феврале упали на 3,7% До минимального показателя за четыре года

Доходы россиян в феврале текущего года снизились на 3,7% по сравнению с январем. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир».

Показатель стал самым низким за четыре года. С учетом инфляции доходы сократились на 3,9%. В то же время, в годовом выражении они выросли на 1,3%. Однако, с учетом накопленной инфляции в 4,6% доходы упали на 3,3%.

Доходы жителей России в январе 2017 года выросли на 9,5% год к году. Они опередили накопленную инфляцию в 5% почти в два раза. В декабре 2016 года траты населения стали минимальными за пять лет. В январе показатель стал самым высоким с 2013 года.