Петербург устранил вибрацию на новом стадионе Она полностью устранена

Петербург смог устранить вибрацию на новом стадионе, расположенном на Крестовском острове. Об этом в четверг сообщил вице-губернатор города Игорь Албин.

«Вибрация полностью устранена, как мы и обещали», — сказал Албин. Она была на выкатном поле, из-за чего оно пружинило.

Напомним, на вибрацию поля обратила комиссия ФИФА в ходе проверки арены в октябре прошлого года. После этого вице-премьер Виталий Мутко пообещал усилить поле стадиона.

Стадион на Крестовском строили с 2007 года. Первые футбольные матчи на нем запланированы на апрель.