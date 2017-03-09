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09.03.17 / 13:13 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербург устранил вибрацию на новом стадионе

Она полностью устранена

Фото АБН

Фото АБН

Петербург смог устранить вибрацию на новом стадионе, расположенном на Крестовском острове. Об этом в четверг сообщил вице-губернатор города Игорь Албин.

«Вибрация полностью устранена, как мы и обещали», — сказал Албин. Она была на выкатном поле, из-за чего оно пружинило.

Напомним, на вибрацию поля обратила комиссия ФИФА в ходе проверки арены в октябре прошлого года. После этого вице-премьер Виталий Мутко пообещал усилить поле стадиона.

Стадион на Крестовском строили с 2007 года. Первые футбольные матчи на нем запланированы на апрель.

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