СК возбудил возбудил первое уголовное дело о премиях главы «Почты России»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора одного из департаментов Минкомсвязи, незаконно начислявшей главе «Почты России» зарплаты и премии. Об этом сообщила в среду официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По словам Петренко, Лаптева в 2014 году подготовила трудовой договор с гендиректором «Почты России» Дмитрием Страшновым. «Как полагает следствие, Лаптева, действуя в пользу Страшнова, превысила свои должностные полномочия и рассчитала ему завышенный в восемь раз должностной оклад генерального директора ФГУП „Почта России“», — цитирует Петренко ТАСС.
По ее словам, в апреле 2015 года Лаптева, также действуя в интересах Страшнова, рассчитала ему премию, завысив ее в несколько раз. Гендиректору было выписано 95,4 млн рублей вместо положенных 13,4 млн. В результате с 2014 по 2015 год Страшнову были необоснованно выплачены заработная плата в сумме не менее 46 млн рублей и вознаграждение в сумме не менее 82 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Напомним, в ноябре прошлого года Генпрокуратура потребовала возбудить против Страшнова уголовное дело. Все материалы были переданы в СКР. В Генпрокуратуре заинтересовались размерами оклада и премий Страшнова, а также неудовлетворительными показателями «Почты России», на фоне которых ему начисляли крупные бонусы. В частности, отмечалось, что показатель по инвестициям в развитие предприятия в 2014 году был выполнен лишь на 57%.
Реплики
Такое происходит не только в Почте России Это явление повсеместно Вопрос только почему можно так легко распоряжаться деньгами
Почта ладно что отвратительно работает, но ещё нагло обманывает граждан России. Сам сталкивался с эти мошенничеством. Так 1 марта пошел в почтовое отделение 124460 в Москве за посылкой, пришло на мобильник СМС сообщение о доставке. Там заполнил бланк, указал документ, серию, номер, кем выдан (Удостоверение ветерана боевых действий). Сотрудница отделения отказалась принять заполненный бланк, а послала меня за паспортом, мол только по нему можно получить. А я инвалид войны, еле передвигаюсь, давление, очень тяжело идти по второму кругу. Посылку весом около 1 кг. я заказывал в магазине интернета. Просто должен был придти и оплатить. Понятно, что паспорт был бы необходим если я получал бы деньги и какие либо материальные ценности. В данном случае просто должен был выкупить, как в обычном магазине. Там уперлись — только паспорт. Я поинтересовался у начальницы, — «а если бы с удостоверением пришол бы сам Путин». Она ответила — « мы и его бы послали». Чему я был очень даже удивлен. При заказе посылки из Москвы в Москву, ценностью около 3 тыс. рублей, не более 60 км. расстояния, я спросил сколько составит окончательная цена. Мне ответили, что за отправку почте они заплатят около 400 рублей, а в извещении сумма оказалась около 3999 тыс. рублей. К окончательной оплате почта потребовала около 5 тыс. рубле. Работа почты была оценена в полторы тысячи. Причем никаких расценок на услуги самой этой конторы нигде увидеть невозможно, чего никогда не было при совке. В помещении почты установлены видеокамеры, и если само ведомство заинтересовано в установлении правды — должны проверить эту информацию... На обмане граждан почтовые олигархи имеют такие миллионные премии... Ни стыда у них и ни совести. Даже на инвалидах наживаются. И где только таких Кремль находит.
Жадность, цинизм, подлость...