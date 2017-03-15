СК возбудил возбудил первое уголовное дело о премиях главы «Почты России» В отношении чиновницы из Минкомсвязи

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора одного из департаментов Минкомсвязи, незаконно начислявшей главе «Почты России» зарплаты и премии. Об этом сообщила в среду официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По словам Петренко, Лаптева в 2014 году подготовила трудовой договор с гендиректором «Почты России» Дмитрием Страшновым. «Как полагает следствие, Лаптева, действуя в пользу Страшнова, превысила свои должностные полномочия и рассчитала ему завышенный в восемь раз должностной оклад генерального директора ФГУП „Почта России“», — цитирует Петренко ТАСС.

По ее словам, в апреле 2015 года Лаптева, также действуя в интересах Страшнова, рассчитала ему премию, завысив ее в несколько раз. Гендиректору было выписано 95,4 млн рублей вместо положенных 13,4 млн. В результате с 2014 по 2015 год Страшнову были необоснованно выплачены заработная плата в сумме не менее 46 млн рублей и вознаграждение в сумме не менее 82 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Напомним, в ноябре прошлого года Генпрокуратура потребовала возбудить против Страшнова уголовное дело. Все материалы были переданы в СКР. В Генпрокуратуре заинтересовались размерами оклада и премий Страшнова, а также неудовлетворительными показателями «Почты России», на фоне которых ему начисляли крупные бонусы. В частности, отмечалось, что показатель по инвестициям в развитие предприятия в 2014 году был выполнен лишь на 57%.