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16.03.17 / 17:38 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербург пока не принял решение о закрытии трамвайного парка №3

Не подтвердили и не опровергли сообщения

трамвай фото горэлектротрансРешения о закрытии трамвайного парка №3 им. Блохина нет. Об этом в четверг АБН сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Фото vk.com
Петербургские активисты требуют не допустить ликвидации трамвайного парка №3

«Решения о закрытии трамвайного парка им. Блохина нет», — ответили в комитете. В «Горэлектротрансе» также не опровергли закрытие парка. «У нас такой информации нет, и ни из каких официальных достоверных источников мы такую информацию не получали», — сообщили АБН в организации.

Отметим, накануне источники АБН сообщили, что на заседании «Горэлектротранса» с участием первых лиц предприятия и директоров трамвайных парков города обсуждалась возможность закрытия трампарка им. Блохина. Это может случиться после того, как Тучков мост откроют после ремонта, а в Ржевке начнет работать первая частная трамвайная сеть в Петербурге. Ей могут перейти несколько маршрутов трампарка №3.

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Реплики

  1. Александр Злотин 17.03.2017 at 08:28

    Закрытие самого центрального парка — это преступление! Так власти ликвидируют, а не развивают трамвай в северной столице!

  2. Владимир 17.03.2017 at 10:16

    Ланской справится.

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