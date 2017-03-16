Петербург пока не принял решение о закрытии трамвайного парка №3 Не подтвердили и не опровергли сообщения

Решения о закрытии трамвайного парка №3 им. Блохина нет. Об этом в четверг АБН сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

«Решения о закрытии трамвайного парка им. Блохина нет», — ответили в комитете. В «Горэлектротрансе» также не опровергли закрытие парка. «У нас такой информации нет, и ни из каких официальных достоверных источников мы такую информацию не получали», — сообщили АБН в организации.

Отметим, накануне источники АБН сообщили, что на заседании «Горэлектротранса» с участием первых лиц предприятия и директоров трамвайных парков города обсуждалась возможность закрытия трампарка им. Блохина. Это может случиться после того, как Тучков мост откроют после ремонта, а в Ржевке начнет работать первая частная трамвайная сеть в Петербурге. Ей могут перейти несколько маршрутов трампарка №3.