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20.03.17 / 11:24 Новости / Петербург и Ленобласть

Глава Колпино намерен потребовать открытого рассмотрения своего дела

Адвокат Иванова планирует подать ходатайство об изменении меры пресечения

Фото: 24smi.org

Фото: 24smi.org

Глава Колпино Вадим Иванов намерен добиваться открытого рассмотрения возбужденного в его отношении уголовного дела в суде. Об этом Иванов заявил в понедельник.

Как сообщает «Санкт-Петербург.ру», адвокат Иванова Александр Голованов намерен подать ходатайство об изменении меры пресечения. «Позиция следствия строится на показаниях наркозависимых людей с крайне сомнительной репутацией», — сказал сам Иванов. Заседание суда назначено на 24 марта.

Следственный комитет подозревает Вадима Ивнова в разбое. По версии следствия, в 2003 году Иванов в составе группы лиц похитил 1,4 млн рублей у женщины. В настоящее время глава Колпино находится в больнице. Туда он был переведен из СИЗО из-за пневмонии.

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Реплики

  1. Славянка 21.03.2017 at 09:49

    Наркозависимые свидетели только тогда не могут быть свидетелями, когда их признает таковыми суд или медико-независимая экспертиза. А Иванов — разбойник, который думает что по прошествии стольких лет может стать белым и пушистым. Ноль без палочки, купил себе должность 90-е. Никто его не выбирал.

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