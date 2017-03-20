Глава Колпино намерен потребовать открытого рассмотрения своего дела Адвокат Иванова планирует подать ходатайство об изменении меры пресечения

Глава Колпино Вадим Иванов намерен добиваться открытого рассмотрения возбужденного в его отношении уголовного дела в суде. Об этом Иванов заявил в понедельник.

Как сообщает «Санкт-Петербург.ру», адвокат Иванова Александр Голованов намерен подать ходатайство об изменении меры пресечения. «Позиция следствия строится на показаниях наркозависимых людей с крайне сомнительной репутацией», — сказал сам Иванов. Заседание суда назначено на 24 марта.

Следственный комитет подозревает Вадима Ивнова в разбое. По версии следствия, в 2003 году Иванов в составе группы лиц похитил 1,4 млн рублей у женщины. В настоящее время глава Колпино находится в больнице. Туда он был переведен из СИЗО из-за пневмонии.