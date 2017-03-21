СМИ: Над Сирией сбит израильский беспилотник Из-за нарушения воздушного пространства

Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили разведывательный беспилотный летательный аппарат, принадлежащий армии Израиля. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen накануне.

По информации телеканала, причиной стало нарушение беспилотником воздушного пространства в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии. Предположительно, это был аппарат модели Skylark весом около 5 кг.

По данным израильского издания The Jerusalem Post, беспилотник упал в результате технической неисправности. Напомним, в начале марта сирийская армия сообщила о ряде авиаударов ВВС Израиля по территории страны. В ответ ПВО Сирии открыли огонь, сообщалось об одном сбитом самолете. Позднее Израильское правительство опровергло эту информацию. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью выступления было ограничение поставок вооружения шиитской группировке «Хезболла». В результате инцидента, российский МИД вызвал посла Израиля в Москве, а также выразил свою озабоченность происходящим.