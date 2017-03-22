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22.03.17 / 21:04 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В «Деловых линиях» прокомментировали подозрения СК в отношении экс-соучредителя

Сама компания работает в штатном режиме

Деловые линииВ компании «Деловые линии» считают «незаконными и необоснованными» действия Следственного комитета в отношении  экс-соучредителя Александра Богатикова. Об этом в компании заявили в среду.

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«Богатиков лично являлся в СК и никоим образом не уклонялся от общения со следствием. Объявление в розыск лица, которое не скрывается от следствия может рассматриваться исключительно как попытка неправомерного давления», — говорится в сообщении.

В компании поясняют, что Богатиков получал повестку и приходил к следователю со своим адвокатом 20 марта, но не был принят из-за занятости правоохранителя. Позднее, 21 марта, Богатиков снова пришел, чтобы дать показания, однако следователь снова не смог его принять.

«Адвокаты примут меры по обжалованию», — сообщили в компании. Отмечается, что «Деловые линии» работают в штатном режиме.

Напомним, ранее в среду СК РФ объявил Богатикова в розыск. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд рублей.

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Реплики

  1. Илья 24.03.2017 at 00:36

    Мда...по меньшей мере ситуация странная — являлся два раза и не приняли, теперь вот в розыск...Да и вообще по-моему крайне непонятно возобновление дела, если долг компанией полностью уплачен.

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