В «Деловых линиях» прокомментировали подозрения СК в отношении экс-соучредителя Сама компания работает в штатном режиме

В компании «Деловые линии» считают «незаконными и необоснованными» действия Следственного комитета в отношении экс-соучредителя Александра Богатикова. Об этом в компании заявили в среду.

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«Богатиков лично являлся в СК и никоим образом не уклонялся от общения со следствием. Объявление в розыск лица, которое не скрывается от следствия может рассматриваться исключительно как попытка неправомерного давления», — говорится в сообщении.

В компании поясняют, что Богатиков получал повестку и приходил к следователю со своим адвокатом 20 марта, но не был принят из-за занятости правоохранителя. Позднее, 21 марта, Богатиков снова пришел, чтобы дать показания, однако следователь снова не смог его принять.

«Адвокаты примут меры по обжалованию», — сообщили в компании. Отмечается, что «Деловые линии» работают в штатном режиме.

Напомним, ранее в среду СК РФ объявил Богатикова в розыск. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд рублей.