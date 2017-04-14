Глава фонда «Дар» пригрозил судом Навальному и ФБК Расследование фонда Елисеев назвал "полной чушью"

Глава фонда «Дар» Илья Елисеев, связанный, по мнению авторов расследования ФБК, с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, намерен подать в суд на Алексея Навального. Об этом он рассказал «Коммерсанту» в интервью, опубликованном в пятницу.

Елисеев сказал, что никогда не считал нужным широко освещать деятельность фонда, но готов это сделать. Опубликованную в СМИ информацию о фонде он назвал «ложью» и предупредил, что собирается бороться с ее распространением."Мы намерены обратиться в судебные инстанции с исками о защите деловой репутации к первоисточникам и ряду СМИ, распространяющих ложную информацию о «Даре» и его компаниях, хотя и я понимаю, что это может способствовать политической раскрутке отдельных персонажей", — заявил он.

Елисеев признался, что знаком с Медведевым и его семьей, но не связан с ним так, как это представили в своем расследовании сотрудники ФБК. Также он рассказал о том, как работает фонд «Дар», созданный им в 2006 году. Он пояснил, что проект изначально создавали как некоммерческую организацию, реализующую проекты в интересах общества и государства, в частности, в сфере недвижимости. Связь фонда с любыми политическими структурами и официальными лицами Елисеев отрицает.

Напомним, накануне стало известно, что бизнесмен Алишер Усманов, также фигурировавший в расследовании, подал на Навального в суд. В ФБК заявили о готовности встретиться в суде с юристами миллиардера.