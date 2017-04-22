Путин: государство отдает приоритет сохранению самобытности каждого народа России Президент пообещал поддерживать нацеленные на это госпрограммы

Государство намерено сохранять и укреплять идентичность и самобытность каждого народа, проживающего в России. Об этом президент Владимир Путин заявил в телеграмме, адресованной участникам и гостям съезда народов Татарстана и опубликованной в субботу на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что государство отдает приоритет укреплению мира, межнационального и межрелигиозного согласия. «И потому обязательно получат дальнейшее развитие программы по поддержке национальных языков, школ, культурных и образовательных центров, будут воплощаться в жизнь просветительские, межрегиональные, международные проекты», — сказано в телеграмме.

Путин отметил необходимость совместной работы в этом направлении государства, гражданского общества, представителей научных и экспертных кругов. Открывшийся в Татарстане съезд он назвал «знаковым событием».

Напомним, в октябре прошлого года Путин поддержал идею разработки закона о российской нации. Он предположил, что основой для него может послужить стратегия по развитию национальных отношений в России. Президент также одобрил идею о проведении года единства российской нации